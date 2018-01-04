В Казани забетонировали купол церкви Казанской иконы Богоматери

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В Казани строители восстанавливаемого храма Казанской иконы Божьей матери закончили бетонировать центральный купол.

Строительные работы успели закончить в самый канун Нового года. В серидине января на центральном куполе планируется установление главки и креста. Также в новом году предстоит установить четыре малых купола.

Воссоздаваемый собор в точности повторяет свои предшественник, который был разрушен Советами в 30-х годах прошлого века.

Собор возводится на том же самом месте, где был и предыдущий. Из истории известно, что в 1579 году на месте храма был обретен Казанский образ Пресвятой Богородицы.

Главным инженером проекта был выбран бывший главный архитектор Бугульмы и Набережных Челнов Вячеслав Нилов. Собор воссоздается по Указу президента Татарстана Рустама Минниханова и должен быть закончен к Дню народного единства в 2018 году.

Церемония закладки камня состоялась еще в 2016 году. На этой церемонии присутствовал сам президент Татарстана и патриарх всея Руси Кирилл.

Внутреннее убранство будет воссоздаваться по историческим документам. В данный момент начаты работы по созданию трехъярусного иконостаса, высотой около 15 м. В нижней части собора располагается Пещерный храм, в котором есть место, там сделают голубые своды с золотыми звездами, иконостас в подземной часовне и расписные стены.