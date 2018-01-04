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В преддверии Рождества все храмы на Урале проверят спецслужбы. Такие меры предпринимаются для обеспечения безопасности прихожан.

С приближением рождественских праздников во всех регионах России предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности прихожан в православных храмах. Так, в Свердловской области руководство приняло решение о проверке храмов сотрудниками МЧС.

Сообщается, что работники МЧС и других специальных служб проверят в церквях наличие средств пожаротушения, готовность аварийных выходов к эвакуации людей, исправность электропроводки. Известно, что инструктаж по технике безопасности будет проведен со священнослужителями и прихожанами в отношении соблюдения правил техники безопасности и возможного минирования храмов.

Служители церков уже начали подготовку храмов к Рождественскому богослужению и советы специалистов будут очень необходимы для проведения безопасного праздника.