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Жителям Орла предложили прогнать злых духов, экстрасенсов и колдунов

Сегодня, 13:30

Прогнать злых духов, экстрасенсов и колдунов предложили жителям Орла. Сделать это можно при помощи святынь из Ташкентской епархии.

 В Орловскую область доставили святыни из Ташкентской епархии. На данный момент они находятся в Ахтырском кафедральном соборе города Орла, такую информацию предоставил пресс-секретарь Орловской митрополии РПЦ. Сообщается, что среди святынь есть мощи святителя Луки Крымского, чудотворные иконы святых Киприана и Иустины с частицами их мощей. По имеющимся данным, иконы были написаны на горе Афон.

Напомним, что священномученикам Киприану и Иустине молятся в случае напасти злых духов, сглаза, воздействия экстрасенсов и колдунов. В ковчеге лежит правая рука святого и частица мощей, которые помогут помощь решить человеку множество личных проблем.

Руководство епархии сообщает, что в орловском соборе святыни будут находиться до 5 января, далее все желающие смогут приложиться к ним с 6 по 10 января в Храме Иверской иконы Божией Матери в Орле. Далее их будут перемещать по крупным храмам города, а с 15 по 20 января жители Болхова смогут увидеть святыни в Спасо-Преображенском соборе. Жители Мценска получат возможность приложиться к святым иконам в Свято-Троицком храме.


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