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В Амурской области всем миром собирали средства на уголь для монастыря. Об этом местных жителей попросили сами сестры Среднебельского монастыря.

Монахини обители в Ивановском районе Амурской области обратились с просьбой ко всем неравнодушным людям. Дело в том, что в монастыре сложилась крайне тяжелая ситуация с углем для отопления. По словам настоятельницы, имеющегося угля хватит всего на два-три месяца, а зима, как известно, в Приамурье долгая и суровая.

Местные жители с особым трепетом откликнулись на просьбу монахинь и организовали сбор средств и угля не только в окружающих монастырь населенных пунктах, но и по всей области. Собрать средства для покупки угля на весь январь месяц удалось всего за два дня, на последующие месяцы сборы средств продолжаются.

Настоятельница монастыря поблагодарила всех неравнодушных и верующих россиян, которые помогли обители. Она назвала такой подарок – рождественским чудом.

Руководство Благовещенской епархии поблагодарило прихожан и просто неравнодушных людей за помощь Среднебельскому монастырю. Правда, руководство епархией не уточнило, по какой причине обитель осталась без угля в зимний период и как ситуация будет меняться на протяжении отопительного сезона.