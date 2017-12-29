РПЦ не видит оснований перехода на григорианский календарь

Сегодня, 10:45

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий рассказал журналистам, что заявление о возможном переходе РПЦ на григорианский календарь является нецелесообразным. Такие вопросы не рассматриваются представителями РПЦ.

В обществе начались разговоры о возможном переходе российской православной церкви на григорианский календарь. Многие стали обсуждать этот сложный и провокативный вопрос. Чтобы разъяснить ситуацию митрополит Ювеналий дал интервью журналистам. Согласно данным, Ювеналий убеждает, что заявление о возможном переходе РПЦ на григорианский календарь является нецелесообразным.

Такого рода вопросы не могут решаться быстро и без обсуждений. Пока этот вопрос не рассматривают в управлении РПЦ. Комментариев от патриарха Московского и всея Руси Кирилла официально нет. В обществе также преобладают настрои ничего не менять в деятельности церкви.