Патриарх Кирилл рассказал о ключевом церковном событии уходящего года

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Патриарх Кирилл назвал главное церковное событие 2017 года. Епископ РЦП отметил интронизацию патриарха Тихона и празднование столетия Поместного собора.

2017 год патриарх Кирилл назвал насыщенным на различные выдающиеся события, однако ключевыми для Церкви стали интронизация патриарха Тихона и празднование столетия Поместного собора РПЦ. Также епископ отметил состоявшийся в уходящем году Архиерейский собор, назвав его самым представительным за многовековую историю РПЦ.

Напомним, Архиерейский собор прошел при участии президента РФ Владимира Путина. Это стало первым в истории России событием, когда руководитель страны не только приехал на самое представительное собрание Церкви, но и выступил с речью.

Ранее, 25 декабря, патриарх Кирилл провел встречу с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ходе переговоров было принято решение провести 27 декабря обмен пленными между ополченцами и Киевом. Украинская сторона предоставит республикам 306 заключенных, в то время как в обратном направлении отправятся 74 гражданина Незалежной. Если обмен состоится, он станет самым масштабным в истории военного конфликта на Донбассе. К слову, встреча епископа РПЦ и лидеров ополченцев проходила в Даниловском монастыре.