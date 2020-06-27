В Сочи санатории не принимают туристов без тестов на коронавирус

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Штраф за заселение без справки — 300 тыс. рублей, режим «повышенная готовность» продлится до 6 июля.

фото: wikimedia

После объявления, что Краснодарский край снимает карантин с 21 июня, российские туристы рванули в Сочи и столкнулись с неприятностью. Санатории пять дней не принимают туристов без тестов на коронавирус. В городе получить такой документ почти невозможно.

Туристы жалуются, их никто не предупреждал. Люди специально купили курсовки для соблюдения гигиены и стерильности, чтобы не питаться в дешёвых столовых. По прибытии в Сочи, их проинформировали, что не заселят без справки. Множество отдыхающих сидят на чемоданах. Роспотребнадзор не имеет отношения к происходящему. Режим «повышенная готовность» ввёл Вениамин Кондратьев, который возглавляет регион. Санкции за нарушение для санаториев — 300 тыс. рублей. Ограничения продлятся до 6 июля.

Справка о том, что человек не болен китайской инфекцией, имеет срок действия 2-3 дня, затем новое обследование. Даже те туристы, которые запаслись таким документом, полагали, что в этот срок не включается время в пути. Фактически, в санаториях Сочи смотрят только на дату прохождения теста.

Обнадёживает, что туристов не размещают в «резервациях» на 14 дней карантина. Наплыв отдыхающих в Сочи такой, что срочно сдать тест на коронавирус не получится. Период ожидания 3-5 рабочих дней. Стоимость каждого обследования от 2,5 тыс. рублей, что дороже, чем в Москве. Дмитрий Богданов, который представляет Ростуризм, уверен, что люди, приобретая курсовки не ознакомились с требованиями о тестах или решили, что проскочат. Одновременно, он дал рекомендацию бронировать гостевые дома и отели, где нет строгих требований. А в санатории пока — лишь со справками.

Таким образом, желающим понежиться на берегу моря нужно тщательно изучать информацию об ограничениях, тогда отдых ничто не испортит.