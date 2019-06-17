Огромные цены и сплошной Путин: Турист рассказал о реалиях «русского Майами» в Крыму

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Вместо яхт и серфингистов в Севастополе на каждом углу КПП и БТРы, но за номер в местной гостинице придётся выложить как за «All inclusive» в пятизвёздочном отеле на Бали.

После событий Крымской весны 2014 года и исторического референдума Крым был включён в состав РФ. Казалось бы, всем россиянам теперь можно легко и недорого отдохнуть на «своём» море, особенно после возведения Крымского моста, но выяснилось, что это не совсем так.

Один из побывавших в Крыму туристов на портале Pikabu рассказал о реалиях «русского Майами» — Севастополе — спустя пять лет после появления его на карте России.

Начал мужчина с того, что в Крыму до сих пор трудно найти известные торговые сети и даже федеральные компании вроде «Почты России» и РЖД. Отсутствие конкуренции породило падение уровня сервиса и бесконтрольный рост цен. За обычный номер в севастопольской гостинице придётся выложить сумму, эквивалентную цене «All inclusive» в пятизвёздочном отеле на Бали.

При этом стоимость услуг порой берётся просто «с потолка». На одном «банане» могут встретиться туристы, которые заплатили за аттракцион совершенно разную цену. При этом люди в сфере услуг часто встречаются хамовитые, которые ведут себя так, будто им «прислуживаться тошно». Цены на продукты, и в частности фрукты, в городе гораздо выше, чем в холодной отдалённой Перми, утверждает он.

Сам Севастополь поразил мужчину контрастом архитектуры — в центре и некоторых районах власти могут «отгрохать новый храм или Аллею России» за миллиард рублей, но на ремонт больницы на окраине найти денег не в состоянии. При этом уровень патриотизма в городе просто зашкаливает, утверждает турист. По всему Севастополю видны не только огромные цены, но и «сплошной Путин». Здесь президента России уважают как нигде в стране, что говорит о том, что Крым не зря вошел в состав России, жители хотели именно этого.

Отдельно автор поста остановился на атмосфере «русского Майами». Морским курортом, считает он, Севастополь трудно назвать из-за обилия военных. Вместо яхт и сёрфингистов здесь можно увидеть обилие военной техники, КПП за нескончаемой колючей проволокой и огромные потоки солдат.