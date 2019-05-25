Обманули дурака: Блогер предостерег отдыхающих в Крыму от аренды несуществующего жилья

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Множество подводных камней ожидают россиян на курорте, и особое внимание стоит обратить на аренду помещений для будущего отдыха, считает блогер.

Май почти закончился, а значит, что совсем скоро россияне отправятся на летний отдых и многие из них выберут именно Крым для того, чтобы провести отпуск и отдохнуть от работы. Естественно, что данный курорт имеет множество «подводных камней» и один из блогеров по туризму решил «просветить» своих зрителей на этот счет.

Мужчина рассказал, что прежде всего стоит быть осторожными именно с арендой жилья, так как обмануть в данном случае очень легко. В частности, он предостерег отдыхающих в Крыму от аренды несуществующего жилья. Зачастую для обмана «владелец» красивой картинки вместо жилого помещения требует арендную плату за две недели до заселения и в данном случае необходимо не верить на слово, а проверять хозяина по отзывам или же специальным сайтам, которые связываются с арендодателями. Это необходимо не только для того, чтобы потом о человеке не говорили «обманули дурака», а еще и для сохранности денег. Ведь испортить отпуск легко, а этого уже не хочет никто.

В целом блогер советует быть бдительными не только с арендой, но и с таксистами, так как хоть они и могут показаться доброжелательными людьми, по городу стоит передвигаться все же на общественном транспорте, а для междугородних путешествий обязательно покупать билет.