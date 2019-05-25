Махинация «Аэрофлота» раскрыта. Компания зарабатывает миллионы на отмене рейсов

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В 2018 году «Аэрофлот» получил чистую прибыль в размере 5,71 млрд рублей, однако часть средств могла быть получена посредством отмены вылетов. При этом, в сравнении, европейская компания Ryanair выплачивает компенсацию в разы превышающую стоимость билета.

В России, согласно закону, при задержке или отмене рейса граждане имеют право получить компенсацию в размере 25 рублей за каждый час ожидания, но эта сумма не может составлять больше половины стоимости билета. Однако, если вдруг пассажир попал в ситуацию, когда проданных билетов оказалось больше, чем посадочных мест, то здесь закон никак не поможет, просто потому что это никак не прописано.

Большое количество пассажиров «Аэрофлота» жалуются на то, что по итогу авиакомпанией создаётся такое количество препятствий на пути получения выплаты даже в 25 р/час, что намного проще приобрести новый билет или вовсе отказаться от поездки. Таких отмен за год получаются сотни, а то и тысячи, что играет только на руку авиакомпании. Предположительно раскрытая махинация «Аэрофлота» показывает, что компания зарабатывает миллионы на отмене рейсов при общем доходе в 5,71 млрд рублей (за 2018 год).

В это же время согласно Регламенту EC № 261/2004 и Монреальской конвенции пассажиры, воспользовавшиеся услугами европейских авиакомпаний, получат не только полноценную компенсацию затрат на перелёт, но даже больше. Так при задержке рейса более чем на 3 часа или при овербукинге, клиентам авиакомпании из Европейского Союза положена выплата в размере от 250 до 600 евро (от 18 тыс. рублей до 43 тыс. рублей).

О ситуации в зарубежных авиакомпаниях рассказала клиентка небезызвестного ирландского лоукостера Ryanair. При перелёте из Кёльна (Германия) в Севилью (Испания) по неизвестным причинам рейс был задержан на 5 часов. Пока пассажиры ожидали своего самолёта им на электронную почту приходили письма с инструкциями и предлагались варианты решения проблемы.

Самым выгодным для пассажиров и убыточным для компании был вариант с компенсацией ущерба в размере 600 евро, однако и здесь европейский перевозчик прислал все необходимые пояснения к тому, как подать жалобу и потребовать выплату средств. По итогу, воспользовавшись последним вариантом, девушка спустя месяц получила компенсацию в размере 33 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ и банковских сборов) при стоимости билета в 7 тыс. рублей.

В аналогичной ситуации при задержке рейса от российской авиакомпании пассажирка бы получила 125 рублей и возможно талон на еду размером в 1000 рублей.