Туристы подтверждают: Питер признали идеальным городом для путешествий

Вчера, 11:25

Северная столица набрала 41% голосов, оставив далеко позади Сочи и Ялту.

Сегодня 15 мая россияне отмечают международный день семьи. Специально к празднику был проведен опрос, в котором из списка городов России туристы должны были выбрать самый лучший, подходящий для семейного отдыха. Проведением соцопроса занималось агенство ТурСтат.

Победное первое место рейтинга досталось Санкт-Петербургу. Вторую сточку занял город Сочи, за него проголосовали 20% опрошенных. На третьем месте оказался крымский город Ялта, с результатом в 11%.

Наибольшей популярностью среди приезжих пользуются «ночные экскурсии» по Питеру, а также туры с посещением Эрмитажа, Русского музея, Пушкина и Петергофа. Изюминкой города, как и прежде, считаются знаменитые невские разводные мосты.

Похоже, не только туристы, но и пользователи сети, побывавшие в городе Петра с экскурсией, абсолютно согласны с рейтингом, подтверждая, что Питер по праву можно назвать идеальным городом для путешествий.