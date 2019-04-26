Отдохнуть не получится: Более 3 млн россиян запретят выезд за пределы страны из-за долгов

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Невыездными станут граждане, задолжавшие стране более 10 000 рублей.

Россиянам осталось подождать совсем недолго до заветных двухнедельных майских каникул. Наверняка, большинство граждан уже распланировали праздничный отдых.

Однако, не все смогут насладиться весенним теплом, особенно те, кто решил отдохнуть за территорией Российской Федерации.

По данным Федеральной службы судебных приставов, более 3 млн россиян запретят выезд за пределы страны. А причина весьма проста: многомиллиардные долги населения.

В I квартале 2019 года, побив прошлогодние рекорды в полтора раза, 4,4 миллиона человек потеряли возможность пересекать границу. Однако, это послужило хорошим стимулом для погашения задолженностей: с января по март россияне выплатили 19 млрд рублей.

Приставы рассказали, что первое место среди злостных неплательщиков занимают банковские клиенты: около 40% «забывают» свои обязанности по уплате перед структурой.

На втором месте располагаются те, кто увиливает от уплаты алиментов и штрафов ГИБДД 20% и 10% соответственно. На должников за услуги коммунальных служб приходится всего 5%.

Данным категориям граждан отдохнуть в этом году явно не получится. При непогашенном долге, приставы оформляют временный запрет на выезд по решению суда. Занимает этот процесс около двух месяцев. Пока ответ будет оформлен, то и каникулы закончатся.

Однако несмотря на огромные задолженности перед госструктурами, россияне все же находят средства на путешествия по странам мира или для совершения дорогостоящих покупок. Скрываясь от погашения неплательщики пользуются обходными путями и покидают государство через сопредельные страны, такие как Белоруссия и Казахстан.