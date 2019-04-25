Не Крымом единым: Российским туристам снова откроют путь в Шарм-эль-Шейх

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Не последнюю роль в этом сыграла укрепившаяся дружба между Египтом и Россией и трещина в дипотношениях с США.

Больше двух лет россияне были лишены возможности летать на популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх из-за крушения российского лайнера над синайским полуостровом, однако уже этой осенью сообщение между Россией и этим курортом может вновь возобновиться, так сказать не Крымом единым.

Туристы уже надеются, что путевки на курорт снизятся в цене, хотя эксперты пока остерегаются делать подобные прогнозы. При этом, поздняя осень – не самый туристический сезон, так что путешественники могут рассчитывать на некоторое удешевление стоимости тура. Вместе с тем довольно символично выглядит новый прогресс в отношениях России и Египта хотя бы на туристическом уровне на фоне ужесточения антироссийских санкций США.

Теперешнее правительство Египта не желает следовать курсу предшественников и считать Вашингтон истиной в последней инстанции. После кризиса на Ближнем востоке, связанным с эскалацией сирийского конфликта и усилению исламистов в регионе, Каир решил переориентироваться на Москву, поскольку Россия выступала неким противовесом США и призывала к стабильности. В последние три-четыре года дипотношения между Египтом и Вашингтоном дали трещину из-за явных заигрываний Белого дома с Израилем: то Иерусалим столицей признают, то захват новых территорий одобрят. Не исключено, что режим генерала ас-Сиси видит в укреплении отношений с Россией гарантии того, что его земли не станут собственностью американских «марионеток».