«Заплатил за тур? Свободен»: Клиенты известной турфирмы жалуются на массовую халатность и «кидалово»

Вчера, 19:10

Забыли оформить визу, развели на дорогой тур или и вовсе бросили в турецком отеле в день рождения – именно так работают с клиентами сотрудники «Слетать.ру», если верить отзывам пострадавших туристов в сети.

Приближается сезон отпусков и многие россияне уже задумываются о том, где оформить путёвку выгодней, не став при этом жертвой мошенников. Некоторые граждане уже успели отдохнуть за рубежом в этом году, но не все остались довольны отпуском. В частности, люди жалуются на обман и халатность со стороны туроператоров, действующих по принципу «заплатил за тур? свободен», которые безразличны к проблемам клиентов после оплаты путёвки. Одним из лидером по количеству жалоб стало агентство «Слетать.ру». Клиенты известной турфирмы жалуются на массовую некомпетентность и «кидалово»

Так, одна жительница Санкт-Петербурга рассказала в сети, как её 1,5 месяца «кормили завтраками» при оформлении тура в Индию. Сотрудники турфирмы даже не сделали ей визу, хотя на сайте визового центра говорится, что процедура занимает не более 5 дней. В итоге клиентка отказалась от услуг «Слетать.ру», не желая опоздать к дате вылета.

Меньше повезло клиентке из Москвы, которая успела отдать фирме деньги. В своём отзыве женщина призналась, что стала жертвой обмана сотрудников «Слетать.ру», навязавших ей трёхдневный тур в Сочи по цене четырёхдневной поездки. Всё потому, что на нужную дату просто не было рейса из столицы.

Ещё хуже ситуация сложилась у петербурженки, которую «Слетать.ру» бросила в турецком отеле в её день рождения. Лишь после длительных переговоров российские туристы добились, чтобы за ними выслали машину. К слову, условия проживания, по словам автора отзыва, так же были предоставлены очень плохого качества. В отеле, куда туристов поселила «Слетать.ру», уже полгода шёл ремонт, сопровождающийся круглосуточным шумом и всяческими неудобствами.

Почти везде рейтинг «Слетать.ру» у клиентов крайне низок, что может говорить о неоднозначной репутации популярной турфирмы. К слову, не все клиенты фирмы отзываются о ней плохо. Многие в сети отмечают удобство и высокую информативность сайта, широкий выбор направлений, а также вполне адекватные цены.