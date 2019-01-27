В Исландии гейзер показал свою «замедленную работу» при съёмках с дрона

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На этой территории природные источники выглядят особо эффектно и безопасно. Поэтому они собирают вокруг себя множество туристов.

Сейчас они решили заснять, как в Исландии «ведёт» себя гейзер Строккюр. Для того, чтобы увидеть его «замедленную работу», они использовали съёмки при помощи дрона.

Этот гейзер знаменит тем, что занимается тем, что горячая вода постоянно «выстреливает из него» вверх на несколько метров. Эффект получается просто поразительным.

Видео уже доступно в сети. Его просмотрели миллионы пользователей.

При замедленной съёмке видно, как это гейзер поначалу, как будто не спеша, напухает. Затем происходит его «взрыв» и извержение горячей воды.

Строккюр является по величине вторым из гейзеров юго-западной Исландии. При этом он - самый активный.

Его извержение происходит через каждые, приблизительно, 5 минут. Высота фонтана с водой достигает 30 метров.