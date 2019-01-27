Путешественники сделали уникальную съемку исландского гейзера в тепловизоре

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Путешественники, блогеры канала The Slow Mo Guys Гевин Фри и Дэн Гручи поехали в Исландию, чтобы запечатлеть прекрасные кадры замедленной съемки одного из самых известных гейзеров страны под названием Строккюр.

Блогеры сняли гейзер с использованием замедленной съемки.

После съемок на собственном оборудовании Дэн удивил Гэвина «самым большим дроном», которого они когда-либо видели. Дрон был укомплектован всевозможными технологиями для передачи изображений, которые они хотели, но это сократило время полета.

Гэвин сказал: «Это, вероятно, один из крупнейших коммерческих дронов в мире для аэрофотосъемки. Из всех Призраков, которые мы когда-либо использовали, это самый большой».

Дэн ответил: «У нас есть куча вещей, которые должны быть установлены на нем. Бытовой роутер есть. Мы не можем протянуть длинный кабель BNC от дрона, поэтому у нас есть маршрутизатор Wi-Fi, с его помощью используется приложение на телефоне для запуска камеры. У нас также есть полный контроль объектива, так что это приятно. Батареи питают беспилотник, роутер, камеру и все остальное, поэтому у вас мало времени на полеты».

Затем они отправились к водопаду Гулфосс, где сняли потрясающие кадры великолепного падения воды в замедленном темпе.

Блогеры рассказывают: «Солнце садится в другой прекрасный медленный день. Это было на самом деле интересно, потому что, хотя от нас ничего не требовалось, мы решили снять это самым сложным способом».

Ребята сняли «взрыв» громадного гейзера в тепловизоре. На кадрах съемки – нереальные яркие цвета. Создается впечатление не документальных кадров, а компьютерной графики. Причем, чем горячее вода, тем ярче цвет на видео.

Строккюр – самый активный гейзер долины Хаукадалур в юго-западной части Исландии. Хотя он и второй по размеру, но своей активностью именно он привлекает окгромное количество туристов. Блогеры представили гейзер в довольно необычном виде.