Жительница Омска требует от турагентства «Орел и Решка» 82 тысячи рублей

Сегодня, 09:34

Омичка из-за ухудшения здоровья не смогла улететь на Кипр и просит, чтоб ей вернули деньги за путёвку.

Жительница Омска ещё в августе прошлого года купила путёвку у ООО «Кристер», ООО «Агентство путешествий Орёл и Решка», ООО «Библио Глобус Оператор». Перед вылетом в аэропорту девушке стало плохо и она не отправилась в путешествие. Туроператору она сообщила эту новость по истечению 2 дней и теперь требует вернуть ей 82 тысячи рублей за неиспользованный тур.

Иск, который подала женщина, сейчас находится в Центральном районом суде. Но ответчик выступил против него. Туроператор объяснил, что девушка сообщила об отмене тура только через два дня. А фирма заранее приобрела авиабилеты и оплатила номер в отеле, в который никто не заселился. Деньги за эти расходы им никто не вернёт.

Судебное заседание назначено на 29 января и пока не ясно, чем закончится конфликт.