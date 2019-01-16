Парадокс: Япония не хочет заключать мирный договор с Россией, а турпоток туда из Рф только увеличивается

Сегодня, 19:47

Прошедшая встреча глав МИД двух стран по вопросу Курил не привела к ясности. О чём шёл разговор, стороны засекретили. Известно лишь то, что РФ подтвердила свою жёсткую позицию.

Вот тут и проявляется парадокс. Япония уже на протяжении 70 лет не хочет заключать с Россией мирный договор, на что-то безосновательно претендуя. А вот турпоток в эту страну из РФ лишь увеличивается.

В 2018 году он достиг абсолютного рекорда. Тогда страну самураев посетили 94,8 тысяч россиян. И это лишь по официальным данным.

Даже в сравнении с предыдущим годом, который тоже стал рекордным, прирост составил 22,7%.

То есть, возникает закономерный вопрос, а кому он, собственно, этот мирный договор нужен. В особенности, если за него предлагают расплачиваться несколькими курильскими островами. Ответ – налицо.

Турпоток растёт и без него. То же самое касается экономических и культурных связей. А, если политикам (японским) нужно о чём то поговорить для сохранения своего лица – пожалуйста. В России всегда были поговорить не против.

Япония в прошлом году стала более популярной не только для россиян. Общее количество интуристов выросло в сравнении с 2017 годом на 8,7%.

Первенство, по количеству, естественно, у китайцев. Их побывало в Японии в прошлом году 8,3 миллиона человек.