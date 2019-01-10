В Железноводске рядом с озером появится «элементарная» площадь

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Её украсят гигантскими названиями химических элементов. Не всех подряд, а теми, которыми славятся минеральные источники в городе-курорте.

В Железноводске рядом с озером появится площадь, получившая название «элементарная». Её строительство предполагается завершить к концу 2020 года.

Эта площадь станет одним из проектов по продлению Каскадной лестницы. Дизайнеры предполагают украсить её названиями химических элементов. Основным, естественно, станет Fe26.

Также Каскадная лестница в Железноводске будет благоустроена дополнительными фонтанами, памятниками, зонами отдыха и пешеходными дорожками.

Проект по продлению в городе Каскадной лестницы победил во всероссийском конкурсе «Малые города», который организовывал Минстрой.

Чтобы в Железноводске реализовали задуманное благоустройство, федеральный бюджет выделил 75 млн рублей.

Предполагается, что новое место отдыха станет особо любимым туристами.