Ростов-на-Дону вошел в десятку самых популярных туристических городов России

Сегодня, 15:53

Прекрасная архитектура, памятники культуры, главные символы и дружелюбные жители возвысили город в глазах туристов.

В то время, как звезды отечественного шоу-бизнеса раскупают билеты на Мальдивы, россияне вынуждены выбирать более скромные направления для путешествий на новогодние каникулы. Как всегда, самыми популярными направлениями для туристов в России стали Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, рассказал в пресс-службе «Tutu.ru». Однако впервые в этом году в десятку самых популярных туристических городов вошел Ростов-на-Дону – он занял девятую строчку.

Топ-10 составлялся на основе приобретенных россиянами авиа- и железнодорожных билетов в период с 25 декабря по 8 января. Эксперты отмечают, что рост популярности Ростова, вероятнее всего, вызван проводимым здесь летом Чемпионатом мира по футболу, во время которого донскую столицу посетили порядка 190 000 человек.