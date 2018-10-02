Вчера, 20:03

Отправляясь на отдых российские туристы стали брать более дешевые путевки, а также тратить меньше денег на дополнительные услуги и сувениры.

Этим летом большинство туристов брали билеты не заранее, а ждали до последнего, ведь стоимость билетов со временм лишь падает, что позволяет неплохо сэкономить.

О том же, что россияне стали больше экономить на отдыхе сообщил один из представителей АТОР.

Они предполагают, что подобная тенденция останется и в более холодный период года.

В этом году российские туристы брали в основном дешевые туры. Популярность же дорогих путевок сильно упала.

Также в АТОР сообщили, что самым экономным вариантом для отдыха россиян оказался Крым.

С начала этого года на территории Крымского полуострова было отмечено шесть миллионов туристов, что является весьма неплохим показателем.