Отправляясь на отдых российские туристы стали брать более дешевые путевки, а также тратить меньше денег на дополнительные услуги и сувениры.
Этим летом большинство туристов брали билеты не заранее, а ждали до последнего, ведь стоимость билетов со временм лишь падает, что позволяет неплохо сэкономить.
О том же, что россияне стали больше экономить на отдыхе сообщил один из представителей АТОР.
Они предполагают, что подобная тенденция останется и в более холодный период года.
В этом году российские туристы брали в основном дешевые туры. Популярность же дорогих путевок сильно упала.
Также в АТОР сообщили, что самым экономным вариантом для отдыха россиян оказался Крым.
С начала этого года на территории Крымского полуострова было отмечено шесть миллионов туристов, что является весьма неплохим показателем.