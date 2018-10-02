Красноярский путешественник проехал на велосипеде по пути ленд-лиза

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Он добирался из Ирана до России, точнее, до Северной Осетии 25 дней. Длина маршрута составила почти 3000 километров.

Владимир Черников входил в состав международной экспедиции, названной «Персидским коридором». Красноярский путешественник в одиночку проехал на велосипеде по пути ленд-лиза, которым шли поставки военных грузов во время Великой Отечественной.

Дорога пролегала от Ирана через Азербайджан и Грузию. По ней в годы войны были перегнаны в качестве ленд-лиза порядка 400 тыс. военных грузовиков. Конечным пунктом их доставки был Беслан. Оттуда уже шло распределение их по фронтам.

«Персидский коридор» был лишь одним путём поставок по ленд-лизу. Много самолётов было поставлено по трассе «Аляска – Сибирь». Также трудились арктические конвои и Транссибирская магистраль.

Полученные через них поставки существенно помогли СССР. Особенно в первое время войны. Когда эвакуированная промышленность ещё не успела заработать в полную силу.

Путешественник поддерживался красноярским краевым отделением, входящим в Русское географическое общество.

Черников сообщил, что многие уже забыли о том, какую роль в Великой Победе сыграл этот «коридор».

Он считает символичным и то, что его путь завершился в Беслане, получившем в 2004 году печальную известность. Там террористы захватили школу, в результате чего погибли больше 300 человек.

Терроризм, как и фашизм, являются реальными угрозами для всей цивилизации, отметил путешественник.