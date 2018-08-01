Названы самые лучшие пляжи для нудистов в мире

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В своей работе специалисты-аналитики изучали отзывы любителей пляжного отдыха, где те указывали преимущества и недостатки тех или иных точек приятного времяпровождения.

На первом месте в списке лучших нудистских пляжей мира находится пляж Patara в Турции. Он примечателен не только красивой природой, но постоянно проводимыми там вечеринками.

Второй пункт заслуженно занимает Little Banana в Скиатосе (Греция). Его гости сообщают, что здесь имеются все условия для принятия солнечных ванн. Замыкает топ-3 немецкий Buhre 16, его ведущим преимуществом является отдаленное расположение и там почти нет посторонних лиц. В перечне также оказались пляжи в Сардинии, Франции, Хорватии и Испании.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде открылся стихийный нудистский пляж на Силикатном озере. Многие горожане раскритиковали желание соотечественников отдыхать голыми, так как на водоем ходят семьи с детьми. По их словам, есть понятия морали, воспитания и культуры, что не соблюдается наглыми нудистами.