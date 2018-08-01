Посольство РФ в Таджикистане просит россиян о соблюдении осторожности

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Посольство просит россиян избегать посещения малонаселенных и труднодоступных мест в Таджикистане.

Дипмиссия просит о соблюдении осторожности вследствие недавнего теракта по отношению к иностранным гражданам.

29 июля на трассе в районе села Сафобахш Хатлонской области в Таджикистане было совершено террористическое нападение на иностранных велосипедистов. При этом были убиты 4 человека: 2 гражданина США, один – Нидерландов, и один – Швейцарии.

Еще 2 человека получили ранения.

Велосипедисты совершали велопробег по горам с красивейшими пейзажами недалеко от границы с Афганистаном.

Водитель на автомобиле протаранил на группу из 7 иностранных велосипедистов, едущих по дороге. Дальше из машины выскочили вооруженные люди, стреляя во все стороны.

Сразу же ответственность за теракт взял на себя запрещенный в РФ ИГИЛ*, заявивший, что впервые эта террористическая организация действовала на территории Таджикистана и совершила нападение на «граждан коалиции крестоносцев».

Группа вооруженных преступников попыталась скрыться в направлении афганской границы, но были перехвачены спецслужбами. Пять бандитов были убиты, четыре преступника арестованы. Они обучались в лагерях военной подготовки боевиков и участвовали в ближневосточных конфликтах.