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Алжирцы предпочитают отдых в Европе, завидуя привилегиям и отношением к европейцам в соседней африканской стране-курорте.

Даже туристы из соседнего Алжира массово игнорируют отдых в Тунисе, сетуя на свое жалкое положение в этой африканской стране, в отличие от граждан Европы, которых здесь ждут и уважают гораздо больше. Граждане Алжира, собираясь на отдых, предпочитают дальние, менее выгодные, но более привлекательные направления: Италию, Египет, Турцию или Марокко. Тунисская туристическая отрасль теряет и европейскую аудиторию, что вызвано снижением качества уровня предоставляемых услуг и их количеством. «Здесь тебя ненавидят», - жалуются туристы.

Турпоток падает с 2017 году, за год страну посетили на 20% меньше путешественников. Это вызвано внутренней нестабильной ситуацией: даже несмотря на относительную дешевизну туров, она отпугивает мирных граждан, которые дорожат своей жизнью и хотят отдохнуть, а потому игнорируют это направление. А в стране, где царят постоянное мародерство и ограбления на улицах, протестные настроения и акции против повышения налогов и цен сложно расслабиться.

Если раньше страна могла предложить шикарные условия для отдыха, то сейчас туристы жалуются на скудное питание, старые номерные фонды, неквалифицированный персонал, неспособность предоставить комфортные условия в номерах с чистым бельём и полотенцами, здесь тебя ненавидят, стремясь содрать деньги на каждом шагу. Игнорировать данное направление начали даже туроператоры, избегая массы претензий и возмущений от клиентов.