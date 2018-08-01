Пассажиров-аэрофобов успокоят йогой в аэропорту Шарля де Голля в Париже

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Очереди, время ожидания, элементы управления, несущие багаж проезд через аэропорт - это физическое усилие, особенно если предстоят длительные поездки или остановки.

Многочасовые полеты могут быть очень раздражающими и даже вызвать травмы спины, поэтому в аэропорту Шарля де Голля в Париже было выделено пространство для йоги.

«Здесь мы работаем с физическим телом: люди могут расслабляться, растягиваться, расслаблять позвоночник, йога имеет двойной эффект, двойное преимущество: в уме и в теле», - говорит Катя Седдики, учитель йоги.

Эта практика позволяет пассажирам расслабиться до или после полета и использовать длительные ожидания для чего-то полезного. Каша (Kasha), американская туристка, которая возвращается в Вашингтон после поездки в Таиланд, уже пробовала и оценила инициативу: «Я возвращаюсь из Таиланда через Сингапур, у меня уже было два рейса, около 15 часов поездки, поэтому я могу заниматься йогой перед перед следующим рейсом, который продлится восемь часов. Это действительно хорошо».

Работники аэропорта уверяют, что они хотели добавить йогу модной. как простую вещь, которая должна адаптировать пространство и расслабляющие эффекты. Необходимо было только положить маты и привлечь учителя к инициативе. Теперь занятия йогой успокоят любых пассажиров-аэрофобов.