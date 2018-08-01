Названы страны, где отдыхают российские туристы

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Турцию посетили 2 млн 378 тысяч россиян. За первое полугодие 2018 года туристический поток в эту страну увеличился на 40,56%.

Стоит отметить, что именно Россия стала абсолютным рекордсменом по турпотоку в Турцию. За 6 месяцев текущего года российские туристы ездили отдыхать чаще всего именно туда. Отмечается, что 83,4% от всех россиян ехали на отдых именно в Анталью.

Специалистами также были названы и остальные страны, где отдыхают граждане РФ. На втором месте по итогам первого полугодия 2018 года стоит Германия. В эту страну поехали 1 миллион 560 тысяч человек, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в 25,15%. На третье место попал Иран, который посетили 1 миллион 142 тысячи россиян. Здесь рост наблюдается 48%.

Всего в первом полугодии текущего года территорию Турции посетили 16 миллионов человек. В турецком Минкультуры и туризма заявляют, что доходы страны в этой отрасли выросли на 31%. Турции удалось получить 11,5 миллиарда прибыли.