«Категорически не стоит ехать»: Эксперты предупреждают туристов об опасности отдыха в Турции

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В последние годы Турецкая Республика стала опасной страной как для туристов, так и для собственных граждан.

Британские эксперты обращаются к туристам, заявляя, что в Турцию им категорически не стоит ехать. Популярные местные курорты привлекают отдыхающих живописной природной, мягким климатом и низкими ценами. В то же время все эти преимущества перечёркиваются целым рядом опасностей, которые подстерегают иностранных граждан в этой исламской стране. Эксперт Майкл Маккейб отметил в комментарии журналистам, что в настоящее время республика переживает не самые лучшие времена, в связи с чем, её туристическая привлекательность заметно падает. Он и егно коллеги рассказали об опасностях отдыха в Турции.

В частности, турецкие власти имеют целый набор внутренних и внешних угроз. Сюда можно отнести конфликты в граничащих с Турцией Ираке и Сирии, противостояние сепаратистским курдским группировкам, а также радикальным оппозиционерам. Угроза переворота имеет особенную опасность в данном регионе. Как известно, два года назад, в июле 2016 года, оппозиционные Эрдогану силы предприняли попытку осуществить вооружённый захват власти, в котором иностранцы не пострадали лишь чудом. В таких случаях туристы могут не быть прямыми целями участников конфликта, но могут пострадать в результате несчастного случая, говорит Маккейб.

Отдельно эксперт обратил внимание на развивающийся исламизм в Турции. Местное население всё чаще обращается к консервативным религиозным догмам, которые могут спровоцировать агрессию к чужой культуре.

Наибольшую же угрозу, по мнению Маккейба, для иностранных туристов представляют террористы. Ячейки известных джихадистских организаций здесь распространены довольно широко и регулярно устраивают показательные акты убийств.