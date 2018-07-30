Слепой путешественник проведет мастер-класс в Чите

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Создатель программы «Путешествия в темноте» поведает, как незрячему решиться отправиться в путь одному, и сделать это с максимальным комфортом, потратив минимальную сумму.

Слепой путешественник из Екатеринбурга Владимир Васкевич недавно отправился в новую необычную поездку автостопом от Калининграда до Владивостока, по пути задерживаясь в крупных городах для проведения мастер-классов. В среду, 1 августа, автор уникального проекта «Путешествия в темноте» намерен задержаться в Чите, где проведет свой мастер-класс, бесплатный для всех желающих на улице Полины Осипенко, дом 4, в здании Специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих, после чего представит авторскую книгу «Путешествие без границ»». Начало мероприятия в 12:00.

Здесь все присутствующие убедятся, что слепота - не приговор, и каждый незрячий действительно может добиться всего, а также совершить самые невероятные и неожиданные поступки. Владимир Васкевич поделится подлинным опытом визита в десятки стран, включая Европу, Азию и Карибские острова, как он решился отправиться в путь, что ему потребовалось в долгой дороге, как комфортно и недорого объездить мир при помощи райдшеринга, как преодолевать трудности на пути достижения поставленных целей, и как навсегда сохранить хорошее расположение духа. Следующие остановки путешественника - Хабаровск и Владивосток.