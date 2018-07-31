Эксперты: Большинство туроператоров России не доживут до 2019 года

Сегодня, 02:45

Многие фирмы находятся на грани исчезновения уже не первый год.

Неблагоприятные условия для развития туристического бизнеса приведут к массовому закрытию компаний, работающих в данной отрасли. Эксперт Общественной палаты по защите прав туристов Роман Бобылев прокомментировал данную ситуацию. Уже после середины лета количество россиян, желающих выехать за границу на отдых, резко сокращается. Это приведёт к тому, что туристические компании должны закрывать многие направления и демпиноговать. Подобная политика рано или поздно приведёт к краху, уверен эксперт. Причём, это во многом отрицательно скажется на россиянах, бронирующих туры заранее. Как показывает практика, после банкротства вернуть предоплату за неоказанные услуги практически невозможно. При этом такая ситуация, когда фирмы находятся на грани исчезновения, наблюдается уже не первый год. В то же время в этом году, похоже, ситуация обострилась как никогда. Эксперты прогнозируют, что большинство туроператоров России до 2019 года не доживут.

Согласен с плачевным положением в отрасли и член президиума Альянса туристических агентств, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, 90% рынка уже сейчас контролируются крупными игроками, которые вытесняют мелкие фирмы. Специалисты утверждают, что ситуацию могло бы исправить открытие рейсов в Египет, однако этого, вероятнее всего, не случится.