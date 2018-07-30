«Крым наглухо в пробках»: Туристка рассказала о невыносимой поездке на отдых

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Простоять в заторе несколько часов нужно отдыхающим, которые решили приехать на Крымский полуостров на автомобиле.

Несмотря на многочисленные заявления о пустых пляжах и крайне низкой туристической привлекательности Крыма, на подъездах к ЮБК можно заметить многокилометровые «очереди» из желающих понежиться на местных курортах. И это обстоятельство перечёркивает многочисленные достоинства региона. Крым, по её соловам, наглухо стоит в пробках.

Туристка из России рассказала в соцсетях, как она добралась до желанного курорта. Женщина поведала в своём блоге о невыносимой поездке на отдых через местные автомобильные магистрали. По её словам, времяпрепровождение проходит в основном в пробках. На жаре необходимо простоять на отрезке от поселка Приморский до Феодосии. Примерно 20 километров в невыносимых условиях в оба конца – вот истинная цена отдыха в Крыму.

Водители возмущаются, но ничего поделать не могут. Дорожники утверждают, что ситуация изменится лишь когда достроят трассу «Таврида». Двухполосная дорога от Керчи до Симферополя, как известно, откроется в конце 2018 года. Четыре полосы здесь появятся лишь в 2020-м.

Ранее мы писали, что туристка из Челябинска пришла в шок от увиденного в Крыму. Девушка рассказала, что её окружали лишь грязь и безумные цены.