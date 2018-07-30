Спасатели дали омским грибникам ряд полезных советов

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В памятке, которую выпустили для любителей грибов и ягод перечислены необходимые требования, которые помогут потерявшимся побыстрее быть найденными.

Спасатели рекомендуют заранее поставить в известность родных и знакомых о походе в лес.

Желательно рассказать куда именно вы собираетесь отправиться и когда вернетесь. Не лишним будет указать маршрут вашего похода. Необходимо взять с собой мобильный телефон, который предварительно необходимо зарядить полностью, а также пополнить достаточной суммой денег.

В лес лучше не ходить по одному. Компанией идти веселей и безопасней.

Идя, лучше заприметить пни, кочки, полянки, которые будут встречаться на пути. Это поможет легче отыскать обратную дорогу. Желательно одеться в яркую одежду, которую будет видно издалека. С собой желательно взять небольшой запас воды и еды, аптечку, спички, нож. Рекомендуется захватить с собой непромокаемую одежду, на случай дождя.

В региональном ГУ МЧС омским грибникам пообещали, что при выполнении этих нехитрых советов «тихая охота» станет максимально безопасной и удачной, а если они заблудятся, то их легче будет отыскать