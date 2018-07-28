Крымский мост «оживил» местные пляжи

Сегодня, 20:10

Местный житель заявил, что сейчас на пляжах «и ступить-то негде».

Один из пользователей Facebook на своей странице отметил, что Крымский мост сотворил чудо и «оживил» местные пляжи:

«Солнечная долина битком... Народу по сравнению с прошлым годом намного больше! Огромное количество машин, среди них увидел Армению, Грузию, Беларусь, несколько машин с Евросоюза, вот что мост животворящий делает! Ну и конечно Украина, Киев, Херсон, Винница, Днепропетровск».

Неудивительно, что жители Украины хлынули на Крымский полуостров отдохнуть, так как это всегда было для них самое удобное место для отдыха и они не собираются от него отказываться из-за политических распрей между лидерами государств.

Некоторые пользователи также прокомментировали наплыв на Крым. По их словам, и машин стало гораздо больше и даже в прибрежных поселках сейчас очень сложно расположиться.

Ранее сообщалось, что многие специалисты, а также простые россияне не верят в прочность Крымского моста и уверены в том, что он разрушится. В особенности из-за неприспособленности к тяжелым погодным условиям и сейсмологической опасности в этом регионе.