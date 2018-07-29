Стюарды Hawaiian Airlines спасли троих жертв торговли людьми

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Пожилой азиат с тремя молодыми девушками кавказской внешности вызвал подозрение. ФБР проводит расследование по факту инцидента.

Стюарды Hawaiian Airlines, летевшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу, возможно спасли троих молодых жертв торговли людьми. Во время полета Уэсли Хирата просто почувствовал, будто что-то не так и сообщил о переживаниях своим коллегам. Подозрения вызвал пожилой азиат и три молодые девушки кавказской внешности, которые летели под одной фамилией, одна из них не достигла совершеннолетнего возраста.

Изначально бортпроводники посоветовались с капитаном, который попросил диспетчера вызвать в аэропорт Гонолулу полицейских. Дело было передано на расследование ФБР, его рассматривают в качестве производства по факту торговли людьми. За подобное злодеяние предусматривают серьезное наказание. Ежегодно очень много молодых девушек попадают в чужую страну, где становятся рабынями, преимущественно сексуального характера.