Сегодня, 12:07

Креативу нынешних украинских властей и бойцов идеологического фронта могли бы позавидовать самые неадекватные герои антиутопий Орвелла.

На Украине обсуждают странные билборды, появившиеся в городах и весях в разгар курортного сезона. Судя по тексту, умные и красивые украинцы в оккупированный Крым отдыхать не ездят, а предпочитают Одессу, Скадовск и Закарпатье. Потуги на юмор были встречены украинцами с явной прохладцей. Пользователи социальных сетей пишут, что самые «умные» и наворовавшие миллионы украинцы из всех ветвей власти, тоже не очень стремятся на одесские пляжи, а предпочитают Мальдивы, как главный коррупционер страны Петр Порошенко.

В Одессе также прокомментировали текст бигбордов. По словам экс-кандидата в градоначальники Вячеслава Азарова, до его родного города умные и красивые не доезжают, а прибывают лишь «нецивилизованные жлобы». Между тем, только по официальным данным, только в этом сезоне на Крымский полуостров приехало отдыхать более трех миллионов граждан Украины. В немалой степени, благодаря этому обстоятельству, гостиницы и пансионаты ЮБК заполнены почти на 100%.