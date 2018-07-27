Уникальное Малиновое озеро на Алтае потускнело

Сегодня, 21:01

Жемчужина Алтая в этом году утратила свой яркий цвет. Туристы, которые приезжают отдохнуть и подправить свое здоровье, разочарованы таким преображением.

Объяснение оказалось простым. Затяжная зима замедлила процесс вылупливания жаброногого рачка под названием Артемия Салина, который обитает в нем. Именно эти рачки вырабатывают розовый пигмент, который, попав в воду, окрашивает ее.

А еще продолжительные дожди в этом году на Алтае разбавили концентрацию соли и самих рачков в воде. Поэтому Малиновое озеро потускнело и побледнело.

Интересно, что в течение года цвет воды меняется. Самый яркий цвет озера весной. Осенью вода в озере становится бурой.

Это самое большое горько-соленое озеро этого края. Его площадь составляет 11,4 квадратных километра.

Вода в озере обладает целительной силой. Каждый год на озеро приезжают сотни туристов. Они не только могут любоваться красотой озера, но и лечиться его целебной водой. Необычайно ценна сульфидно-иловая грязь, которую содержит Малиновое озеро. Грязевые ванны помогают при лечении различных заболеваний кожи, ревматизма, мышечных и суставных болей.