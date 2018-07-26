«Заразу принесло»: Блогер предупредил туристов о палочке в Черном море

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Кишечная инфекция активно развивается в теплой воде курорта и грозит эпидемией, предупреждают опытные путники.

В сезон отдыха и поездок на море самыми популярными курортами стали поселки и города в акватории Черного моря. Тысячи людей ежедневно купаются и загорают на пляжах не подозревая, что их ждет опасность. Блогер предупредил туристов о палочке в Черном море. Начиная рассказывать в своем аккаунте о собственных успехах по поиску работы, не смог не вспомнить эпатажных сестер Бузовых.

«Поиски начал с сестёр Бузовых, начал и тут же попал на свитер. @annabuzova с первой зарплаты куплю тебе свитер», - написал блогер из столицы.

По его словам он с признаками простуды второй день отдыхает на море.

«Конечно залёт ... те кто летом будучи на море болели, поймут о чем я .... Местные говорят что море сейчас очень тёплое и в нем какая то палочка (инфекция) и типо ее легко подцепить и заболеть ... P.S Кто шарит в этом???? Неужели если море тёплое то там какая то палочка появляется (инфекция)??? И как ее победить то??? Домашний самогон не помогает», - написал москвич.

О том что «заразу принесло» начали писать и жители популярного курорта в Сочи.

«Это кишечная палочка, мы 2 года назад прихватили и всей семьёй страдали.... Никому не желаю этого испытать....», «Наверное палочка, ротовирусная, но у тебя простуда простая, раз горло болит и температура, при палочке из моря, рвота и диарея))))», «Я тоже что то подцепила на море в этом месяце, заболела прям в свой др, температура 39 ...», - написали юзеры.