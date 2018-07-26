Валентина Матвиенко собралась провести отпуск в Крыму

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Женщина утверждает, что курорты в России не хуже иностранных и выезжать за границу вовсе необязательно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что собралась провести свой заслуженный отпуск в Крыму, а также еще в паре регионов России, но за пределы родного государства она выезжать не станет. По ее словам, условия для развития курортов в Российской Федерации только растут, почему бы ими и не воспользоваться. Ведь Крым, Сочи, Адлер и другие места открыты для посещения и не так финансово затратны. По словам спикера, все большее количество ее сотрудников выбирают именно Россию для времяпровождения в свой отпуск, но также никто не запрещает им выезжать за границу, другое дело, что большинство и не хочет этого делать.

Известно, что не только россияне выбирают Крым для летнего отдыха, но также и украинское население предпочитает Крымский полуостров для своего отпуска. Они утверждают, что ни пропаганда, которая ведется киевской властью, ни кровопролитная война не сможет оттолкнуть от них мысль о том, что РФ все-таки братский народ, а геополитические игры - это совсем другая история.