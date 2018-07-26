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Грязный, голый, скачущий в грязи ребенок способен укрепить иммунитет без лекарств и попечительства мамы.

Знаменитый практикующий врач провел параллели между отдыхом детей в летний период в городе и за его пределами. Оказалось, что малыша стоит оградить от множества контактов со взрослыми. По его убеждению, дети так же, как и взрослые, должны отдыхать от цивилизации. Врач назвал условия идеального летнего отдыха для ребенка. Популярный миф о пользе моря для ребенка скорее выдумка, чем правда.

Причиной станет наличие всех раздражающих факторов из города, и добавятся особые: плохое питание, жара, худшие условия проживания и сна. Под идеальным отдыхом для малыша стоит подразумевать: лето в деревне, надувной бассейн с водой из колодца, куча песка, ребенок одет лишь в трусы и ходит босиком, отказаться от химии. Стоит кормить, когда только попросит.

«Грязный голый ребенок, который скачет из воды в песок, выпрашивает еду, дышит свежим воздухом и не контактирует с множеством людей за 3-4 недели восстанавливает иммунитет, поврежденный городской жизнью», - уверяет эксперт.

Согласно книгам СССР по воспитанию будущего поколения, то стоит оставить ребенка без опеки и забот. Главным отдыхом от занятий и учебы должен стать общественный труд и дисциплина. Местом пребывания во время каникул, авторы пособий для родителей указывали деревню.