Сегодня, 20:20

Представители посольства яро убеждают туристов, что опасности нет, и предлагают остаться в стране подольше.

Тунис всегда считался одним из лучших мест для отдыха, особенно для россиян и европейцев. Быстрые темпы развития туристической инфраструктуры, а также отличная погода и красивая природа становились приятным бонусов для посетителей страны.

Однако именно из-за угрозы терроризма данное государство теперь стало не только менее привлекательным, но еще и очень опасным для туристов. Главную угрозу представляют боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*, которые ведут подпольную деятельность и периодически устраивают террористические акты, причем в основном именно в местах наибольшего скопления туристов, что очень сильно досаждает правительству, которое все еще не хочет признавать нарастающую угрозу в стране. Один из представителей посольства в Тунисе, Екатерина, убеждает журналистов, что все в порядке и никакой опасности нет.

К сожалению, такой подход ни к чему не приведет. Это все равно что человек, у которого опасное вирусное заболевание, будет убеждать себя и других, что он не болен, а в итоге пострадает не только он, но и все, кто его окружает. Потому как бы ни хотелось правительству продолжать практику туристических путешествий в Тунис, пока терроризм не будет искоренен, люди не поедут в опасную зону.