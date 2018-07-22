«Индия или Таиланд»: В Сети спорят о лучшем курорте

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Отзывы о местах, комментарии в Сети, негативный опыт – стали причиной поездки россиян на популярные курорты с «инспекцией».

Коллектив туристов выделил 10 критериев, по которым сравнили два популярных места для отдыха. Бал чистоты эксперты отдали Таиланду, поскольку культура индийцев не рассчитана на опрятность и аккуратность. Вторым важным критерием стал сервис. И вновь чаша весов перевесила в сторону Таиланда, где персонал и люди озабочены «здоровой» конкуренцией и главным фактом – «клиент всегда прав».

Если обратить внимание на кухню и предпочтения в еде, то Индия получила свой заслуженный бал, поскольку изобилие вкусов и разнообразие блюд удовлетворит любого гостя. Вопрос экономии заставил туристов признать первенство Индии, поскольку приобрести еду, заказать такси, арендовать жилье будет доступнее. Связь с миром в Индии нарушена из-за «отставания» страны еще в 1990-х годах.

Таиланд получает бал за быстрый Интернет, развитую систему мобильной связи, а сим-карты операторов можно купить, приобретая газировку. Культурно отдохнуть или посмотреть исторические артефакты получиться в Индии, эта страна сохранила сотни уникальных монументов, манускриптов и реликвий. В Таиланде собраны лишь современные произведения искусства. Вопрос аренды средства передвижения приносит Таиланду дополнительные очки от туристов. Если решить развлечься то отличным вариантом станет пляж и купание, в этом пункте трудно было определить победителя. Стоимость авиабилетов на перелет дарит Индии дополнительное преимущество. В Сети спорят о лучшем курорте и нередко появляются комментарии от бывалых путников.

«Никого не слушайте, кроме самого себя! Сколько нам не говорили, что после Таиланда в Индии нам не понравится - вышло все наоборот и мы довольны как индийские слоны!», «А нам очень понравился Таиланд, это ж была мечта мечт! Наконец-то мы это сделали», - написали туристы.