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Российские власти сами толкнули отдыхающих в объятия Украины.

После событий «крымской весны» 2014 года в Украине присоединение Крыма к России в основном вызывало негативное отношение. Киев заявлял о многомиллиардных убытках и потери значительной части территорий. В то же время, незаметно для всех, Москва и зелёные человечки сделали большую услугу отдельным украинским регионам. В частности, сегодня Одесса говорит России «спасибо» благодаря беспрецедентному притоку отдыхающих. Сегодня этот город является главной туристической Меккой в Украине.

В 2013 году курорт принял порядка миллиона туристов за сезон, что было нормальным показателем для «дореволюционной» Одессы. После того, как в 2014 году произошли известные события, а железнодорожное и автомобильное сообщение с Крымом было нарушено, в город неожиданно для местных властей и предпринимателей массово начали прибывать туристы. Уже в 2015 году Одесса приняла 1,8 миллиона отдыхающих, а в 2017 их количество достигло 2,5 миллиона. Для города, население которого едва превышает миллион человек, это стало настоящим успехом.

Между тем, эксперты с сожалением констатируют тот факт, что украинские туристы из Крыма перекочевали в «Южную Пальмиру» никак не отразился на уровне сервиса и инфраструктуре курорта. Предприниматели и власти пользуются своей исключительностью, не желая тратиться на улучшение условий для отдыха.

Ранее мы писали, что туристка из Челябинска пришла в ужас от Крыма.