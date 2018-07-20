В загородных лагерях Красноярска показали отдых детей 50 лет назад

Сегодня, 10:12

Обязательным было вымазать друг друга зубной пастой. И сделать это ночью, незаметно.

В загородных лагерях Красноярска показали, каким был в них отдых детей 50 лет назад. Считалось обязательным, чтобы за его период каждый пионер прибавил в весе не меньше двух килограммов.

Те, кто побывали в детских лагерях в советское время, такое рассказывают, что внукам остаётся лишь завидовать. Тогда отдых там был и весёлым, и интересным.

При СССР в окрестностях Красноярска счёт детских оздоровительных лагерей шёл на десятки. Детвора с удовольствием отправлялась туда. Их ждал отдых от родителей, приключения, веселье и новые друзья.

Режим дня в загородных лагерях и сейчас остался прежним. В 8 утра – подъём. В 22 – отбой. Питание – пятиразовое.

Но сейчас в них уже не услышать звуки горна и барабана и не увидеть знамени. Его доверяли выносить на проведение торжественной линейки лишь отличникам.

К заправке постелей отношение было особо трепетным. Подушка обязательно должна быть взбита и уложена «корабликом».

Если мальчики тайком не перемажут ночью девочек зубной пастой или наоборот, программа отдыха считалась выполненной не до конца.

Особо почётным считалось «уйти» из-под опеки вожатых и построить в лесу шалаш. Спортивные соревнования проводились едва-ли не ежедневно.

Дети привлекались и к хозяйственной работе. Дежурство по столовой было любимым занятием.