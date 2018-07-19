Курортный сезон в Крыму под угрозой срыва

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Из-за низкой температуры воды и медузного нашествия Крымский полуостров могут покинуть оставшиеся отдыхающие.

Сейчас Южный берег Крыма находится во власти холодного течения, которое охладило воду до майских 13 градусов тепла. В то же время со стороны Азовского моря прибрежные воды заполонили медузы, размер которых достигает 50 см в широкой части. Несмотря на то, что укус этой разновидности стрекающих не ядовит, болезненные ощущения от близкого знакомства с ними туристам все же гарантированы.

По информации, предоставляемой местными СМИ, десятки тысяч туристов в Крыму не купаются, потому что с одной стороны полуострова холодное течение, а с другой - пугающие скопления больших медуз. Остается с тоской смотреть на водную гладь или идти в горы.

Несмотря на то, что инфраструктура Крыма готовилась в этом году принять почти 6 млн любителей пляжного отдыха, курортный сезон оказался под угрозой срыва. Для удобства туристов был открыт аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополя и Крымский мост. Количество оборудованных пляжей выросло почти на 15%.