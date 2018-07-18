Терра Азия Трэвел и «Матрешка-Тур» должны выплатить пенсионерке 660 тысяч

Сегодня, 19:00

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга расследовала дело в отношении двух турфирм – «Терра Азия Трэвел» и «Матрешка-Тур выездной туризм». За планируемую поездку в Китай пожилая женщина заплатила в общей сложности 130 тысяч рублей.

Туроператоры не смогли предоставить пенсионерке требуемые услуги по поездке двух отдыхающих на остров Хайнань и не вернули уплаченные деньги за путевки.

Прокуратура обратилась в суд по факту несоблюдения закона о защите прав потребителей. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать в пользу потерпевшей 660 тысяч рублей. Сумма, которую должны выплатить турфирмы, включает в себя компенсацию ущерба, морального вреда, штраф и неустойку.

Но с взысканием этих денег у пострадавшей могут быть проблемы: турфирма «Матрешка-Тур» с июня прекратила работу. Вначале в декабре 2017 года они закрыли китайское направление, потом были закрыты направления в Болгарию, а сейчас турфирма не может вернуться к работе из-за отзыва лицензии у страховой компании, которая предоставляла финансовые гарантии.