Круизный лайнер доставил на Камчатку туристов из США

Сегодня, 14:08

Пятизвездочный круизный лайнер «Silver Explorer» компании Silversea под флагом Багамских островов во второй раз в течение этого года прибыл на Камчатку.

Он пришел в Петропавловск-Камчатский рейсом из США и доставил 115 иностранных туристов. В основном это американцы. Половина из них после окончания их туристической программы улетят домой авиарейсами.

Для прибывших организованы различные экскурсии по городу, посещение музеев, знакомство с бытом, историей коренных народов полуострова.

Взамен улетевших туристов также авиарейсами должна прибыть новая партия. За время стоянки в порту будут пополнены запасы продовольствия на круизном судне, а также проведены необходимые регламентные работы на оборудовании.

Судно покинет Петропавловск-Камчатский 15 июля и направится в круизное плавание на Чукотку, где планируется знакомство с нетронутой человеком природой: посещение заповедников, а также Командорских островов.

Это круизное судно было построено в 1989 году. Длина его составляет 108 метров, водоизмещение – 6072 тонны. Лайнер способен перевозить до 163 пассажиров. Команда судна – 111 человек.