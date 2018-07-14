На острове Ольхон в Сарайском заливе туристам запретили ставить палатки

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Запрет начал действовать с 13 июля. Он стал следствием того, что в акватории острова и на нём самом резко возросла антропогенная нагрузка.

Теперь на острове Ольхон, находящемся в Сарайском заливе, туристам запрещено ставить палатки. Решение принято организацией «Заповедное Прибайкалье» с участием Ольхонского островного лесничества.

Перед этим в Сарайском заливе провели санитарно-эпидемиологические исследования воды. Анализы показали, что максимально допустимая норма загрязнений существенно превышена.

Чтобы исправить ситуацию, на паромной переправе начнут учитывать туристов, направляющихся на Ольхон. Каждому из них нужно будет пройти регистрацию, с указанием, где именно на острове он предполагает разместиться. В этом же пункте станет происходить выдача разрешений для того, чтобы посетить нацпарк.

Специалисты отмечают, у туриста учёт займёт лишь пару минут, хотя, поначалу могут возникнуть непонимания, для чего это делается.

Дело в том, что сейчас не ведётся учёт, сколько человек посещают Ольхон. Это необходимо учёным для расчёта антропогенной нагрузки на остров.

Помимо того, эти сведения помогут лучше организовать вывоз мусора с острова и не допускать перегруза на паромах.