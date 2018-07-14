В Череповце установят бесплатные батуты для детей

Сегодня, 09:28

В рамках детского праздника «Прыг-скок парк» малыши смогут вдоволь порезвиться.

В День металлурга, 1 августа, в Череповце пройдут массовые мероприятия, которые будут посвящены не только досугу взрослых, но и позволят отдохнуть и развлечься юным жителям города. В рамках праздника «Прыг-скок парк» в городе установят бесплатные батуты для детей. Также ожидается появление аттракциона «Аэроклёт».

С малышами будут работать специально приглашённые аниматоры. Также власти утверждают, что некоторые подарки для горожан станут сюрпризом. Также в Череповце в этот день намечен праздничный концерт. Закончится же программа поздно вечером салютом. Чиновники утверждают, что хотят доставить радость горожанам по случаю не чужого для многих праздника.

Ранее мы писали, что в Дании во дворах детям запрещено прыгать на батутах и кричать от восторга. Таким образом, власти решили позаботиться о покое местных жителей, которым мешают шум, издаваемый с улицы.