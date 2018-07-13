Баба Лена в шоу на «Первом» раскрыла источники средств на свои путешествия

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Самой известной бабушке из Красноярска сейчас уже 90 лет. Однако, она до сих пор активно перемещается по миру.

В шоу на «Первом» баба Лена раскрыла источники средств, которые тратит на свои путешествия по всему миру. Они оказались достаточно просты.

Елена Ерхова, которую зовут «баба Лена», побывала на шоу «Пусть говорят». Там многих интересовал вопрос, где она берёт средства на свои путешествия.

Баба Лена сказала, что из каждой пенсии откладывает на эти цели по 10 тысяч. Помимо того, она продаёт цветы и собственноручно связанные шапочки и носки. Одну из шапок она подарила ведущему.

В то же время пенсионерка отметила, что в прошлом году ездила за рубеж не за свой счёт. Одна из путёвок была ей подарена Басковым, другая – Галкиным.

Свои путешествия баба Лена начала с молодости. Ей удалось посетить ГДР, Чехословакию и Польшу.

Затем в её путешествиях наступил долгий перерыв. Со слов пенсионерки, ей приходилось работать день и ночь, чтобы заработать на квартиру.

К путешествиям баба Лена вернулась, когда ей «стукнуло» 84 года. За ряд последних лет она посетила уже 20 стран. С её слов, это не предел и у неё началась вторая жизнь.