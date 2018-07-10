В Москве до сентября установили трапецию для полетов

Сегодня, 15:09

Гимнастическая конструкция длиной 30 м и высотой 10 м позволит любителям экстремальных ощущений пережить незабываемый выброс адреналина в Парке Горького.

Трапеция для полетов простоит в Москве до сентября. Также администрация столицы предоставила гимнастам возможность обучиться в специальной акробатической школе. За кратчайшие сроки мастера научат прыжкам на батуте, жонглированию, гимнастике на полотнах и хождению по тросам. Посетить занятия могут как взрослые, так и дети старше 4 лет.

Специальное предложение до 15 июля действует для болельщиков ЧМ-2018, которые могут пройти акробатические уроки с 10-процентной скидкой.

Также в Парке Горького установили павильон «Мажлис Катар», посвященный мундиалю 2022 года в Катаре. Согласно тематике, конструкция получила форму шатра жителей государств Персидского залива.